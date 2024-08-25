Düğün yolunda şarampole uçtu. 20 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düğün yolunda şarampole uçtu. 20 yaralı

Sivas'ta Gemerek ilçesinde düğün için giden kişileri taşıyan minibüs yağış nedeni ile virajı alamayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından şarampole yuvarlanınca minibüs içerisindeki 20 kişi yaralandı.


Kaza yerinden aktarılan ilk bilgilere göre kaza Sızır Kasabası yolu Dendil köyü yakınlarında gerçekleşti. Yağış yüzünden kayganlaşan yolda virajı alamayan 06 EKS 341 plakalı midibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

27 vatandaşın bulunduğu araçta 20’ye yakın kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Midibüsün Ankara’da Şarkışla ilçesine düğüne gidenleri taşıdıkları öğrenildi.

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