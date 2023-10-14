Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bir düğünde çıkan kavga, sokağa taşarak büyüdü.

KAYNAK: İHA
Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada ortalık savaş alanına döndü. Polis ekiplerinin zorlukla müdahalede bulunduğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kavga nasıl çıktı?

Kavga, Konak Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünde bulunan taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve bir anda sokağa taştı.

Sokakta devam eden kavgada taraflar birbirlerine tekme ve yumruk attı. Kavgaya katılanların sayısı arttıkça ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavgada yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kavgaya müdahale

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kavgaya zorlukla müdahale etti ve tarafları ayırdı. Kavga son bulduktan sonra olay yerinde inceleme yapıldı. Olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgayla ilgili soruşturma

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kavgaya karışanların kimlikleri tespit edilmeye çalışılıyor. Kavganın çıkış nedeni ve sonucu ile ilgili detaylar araştırılıyor.

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