Düğünde gelin ve damada çuvalla bozuk para taktılar

Kaynak: Haber Merkezi
Düğünde gelin ve damada çuvalla bozuk para taktılar

Düğün gecesi damadın arkadaşlarının yaptığı sürpriz, davetlileri ve sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu. Gelin ve damadın önüne el arabasıyla getirilen minik çuvallar, Yeşilçam’ın “Köyden İndim Şehre” filmine atıfta bulunarak, düğünün neşeli anlarına damga vurdu.

Damadın arkadaşlarının düğün gecesi takı takma merasiminde yaptığı sürpriz herkesi güldürdü. Gelin ve damadın önüne önce beyaz örtü ve kırmızı kurdele ile süslenmiş bir el arabası geldi. Daha sonra el arabasının başına toplanan arkadaşları ellerindeki minik çuvalları el arabasına boşalttı. O esnada Yeşilçam'ın sevilen filmi 'Köyden indim şehre'nin müziklerinden biri çalıyordu. Filmdeki altın sayma sahnesine atıfta bulunan arkadaşları hem gelin ve damadı hem de davetlileri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar gündem oldu.

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