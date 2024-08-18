Düğünde gelin ve damada çuvalla bozuk para taktılar

Damadın arkadaşlarının düğün gecesi takı takma merasiminde yaptığı sürpriz herkesi güldürdü. Gelin ve damadın önüne önce beyaz örtü ve kırmızı kurdele ile süslenmiş bir el arabası geldi. Daha sonra el arabasının başına toplanan arkadaşları ellerindeki minik çuvalları el arabasına boşalttı. O esnada Yeşilçam'ın sevilen filmi 'Köyden indim şehre'nin müziklerinden biri çalıyordu. Filmdeki altın sayma sahnesine atıfta bulunan arkadaşları hem gelin ve damadı hem de davetlileri güldürdü. Sosyal medyada paylaşılan o anlar gündem oldu.