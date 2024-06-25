Düğünde kardeşi tarafından vurulan üsteğmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düğünde kardeşi tarafından vurulan üsteğmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi

Malatya'da bir düğün salonu önünde çıkan kavgada vurulan Üsteğmen Aydın Kazıcı (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 21 Haziran gecesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Husumet bulunan Reşit Kazıcı ile ağabeyi Abdullah Kazıcı arasında başlayan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

Reşit Kazıcı, yanında getirdiği tabancayla ağabeyi Abdullah Kazıcı ve yeğeni Aydın Kazıcı'ya ateş açtı.

Ağır yaralanan Abdullah ve Aydın Kazıcı, sağlık ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Abdullah Kazıcı, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybederken, Aydın Kazıcı'nın cenazesi Malatya Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Suç aletiyle birlikte olay yerinden kaçan Reşit Kazıcı, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Tören sırasında Üsteğmen Aydın Kazıcı için düzenlenen cenaze törenine askeri erkan, Kazıcı ailesi ve çok sayıda yakın katıldı.

Aydın Kazıcı'nın hamile eşi törende gözyaşlarına boğulurken, ailesi büyük üzüntü yaşadı.

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