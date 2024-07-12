Düğünde masaya çıkan davulcu düşünce viral oldu

Nilgün Didar Tüt
Düğünde masaya çıkan davulcu düşünce viral oldu

Düğünün ritmine kendini kaptırıp masaya çıkan davulcu, masa kırılınca kendini yerde buldu. O anları kayda alıp sosyal medyada paylaşan vatandaşın videosu kısa sürede viral oldu ve izleyenleri güldürdü.

Bir düğünde yaşanan ilginç anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Davulcu, müziğin ritmine kendini kaptırarak masaya çıktı. Ancak masa, ağırlığa dayanamayarak kırıldı ve davulcu bir anda kendini yerde buldu.

Bu beklenmedik anlar, davulcuyu kaydeden bir vatandaş tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Video kısa sürede viral oldu ve izleyenleri güldürdü. Kullanıcılar, davulcunun enerjik performansını ve düştüğü anın komikliğini paylaştı.

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Davulcunun düşüşü, düğün atmosferine neşe kattı ve hem davetlilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının yüzünü güldürdü.

Bu olay, düğünlerde yaşanan beklenmedik ve eğlenceli anların nasıl hızla yayılabileceğini ve insanlara keyif verebileceğini bir kez daha gösterdi. Davulcunun düşüşü, sosyal medyada eğlenceli içeriklerin ne kadar etkili olabileceğini gözler önüne serd

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