Düğünde silah şovuna polis engeli

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde bir düğün sırasında havaya tabanca ve pompalı tüfeklerle ateş açan 6 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sulakyurt ilçe merkezinde gerçekleşen düğün merasiminde, havaya sıkılan silah sesleri kısa sürede çevreyi alarma geçirdi. Emniyet Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine hızla intikal etti ve yapılan incelemelerde 4 adet av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, olayın ardından 6 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlem başlatıldı. Şans eseri, olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Polisin hızlı ve etkili müdahalesi, muhtemel tehlikelerin önüne geçti ve olay sakin bir şekilde kontrol altına alındı.