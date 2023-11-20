Düğüne gidiyordu, dere yatağında hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçede bir yakınının düğününe giden Behçet Avcı (51), dere üzerindeki köprüyü kullandı. Dengesini kaybeden Avcı, sağanak nedeniyle debisi yükselen derede akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK) ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu Avcı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Öte yandan, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kulp'ta etkili olan sağanak nedeniyle toplandı.

Kurul kararıyla ilçedeki Aygün İlkokulunda 20 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime ara verildi.