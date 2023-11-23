Dükkana ateş ettiler kuryeyi vurdular

Karaman'da bir iş yerine düzenlenmek istenen silahlı saldırıda yoldan geçen motosikletli kurye koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: İHA
Dükkana ateş ettiler kuryeyi vurdular

İHA'nın haberine göre, olay, saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle Mara Yolu Caddesinde üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası alınamayan otomobilden inen kimliği belirsiz şüpheliler cadde üzerinde bulunan bir iş yerine doğru tabancayla rastgele 13 el ateş etti.

Bu sırada cadde üzerinde motosikletle gitmekte olan kurye E.Ö. (27), koluna isabet eden tek kurşunla yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koluna isabet eden kurşunla yaralanan kurye ise özel araçla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Adrese gelen olay yeri inceleme ekibi, cadde üzerinde boş kovan çalışması yaparken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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