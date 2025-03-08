Dükkandan sadece papağanı çaldı

Kaynak: İHA

Büyükçekmece’de bir dükkana giren maskeli hırsız, sadece içeride bulunan papağını çalarak kayıplara karıştı. İşyeri sahibi Filiz Çakmak, "Papağanımızı getirirlerse şikayetçi olmayacağız" dedi. Öte yandan, hırsızlık anları ise güvenlik kamerası yansıdı.

Büyükçekmece Atatürk Mahallesi’nde bulunan bir dükkanın kapısını açan maskeli bir şahıs, içerideki hiçbir malzemeye dokunmayarak sadece Jako cinsi papağanı çalarak izini kaybettirdi.

Cadde üzerinden geçen bir taksi şoförü, dükkanın kapısının açık olduğunu fark ederek işletme sahibe ulaştı. Taksi şoförünün haber vermesi üzerine dükkana gelen Filiz Çakmak, papağanının çalındığını görünce adeta yıkıldı.

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Papağını çalınan Filiz Çakmak, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından ekipler Jako hırsızını yakalamak için çalışma başlattı. İşletme sahibi ise papağanı çalan kişinin geri getirmesi halinde şikayetçi olmayacağını söyledi.

Papağanının çalınmasıyla ilgili olarak konuşan işletme sahibi Filiz Çakmak, "Evet biz de şaşkınız keşke dükkandan başka malzemeler çalsaydı ama papağanıma dokunmasaydı. Sabaha karşı gelmişler kapıyı kırmışlar alarm ve kamera olduğu halde papağanı alıp gitmişler. Çok üzgünüz. Başka da hiçbir şey almamışlar" dedi.

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Çakmak "Papağanımızı geri getirmelerini istiyoruz. Konuşuyordu, dans ediyordu. Artık bizim bir parçamız, çocuğumuz olmuştu. Ailecek çok üzüldük. Yaklaşık 5-6 aydır bizimleydi. Dikkatimizi çeken kimse olmadı ama herkes gelip seviyordu. Zaten buradayız diye bizimle duruyordu o da çok sıcakkanlıydı konuşuyordu şarkı söylüyordu. İsmi Coco. Adını söylüyordu. Papağanımızı geri getirsin, şikayetçi olmayacağız" diye konuştu.

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