Dükkanının önünde oturan terzi terzi, silahla vuruldu

Saldırı, akşam saatlerinde İstanbul Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi 5. Cadde üzerinde meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre terzi Serhat Özkurt, komşusu Şerif Kaplan ile iş yerinin önünde oturarak sohbet ederken kimliği belirsiz kar maskeli şüpheli Özkurt’a silahla ateş etmeye başladı.

Saldırgan olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Saldırıda ağır yaralanan terzi Serhat Özkurt sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Emniyet birimleri zanlıyı arama çalışmaları ise devam ediyor.