Dul ve yetim maaşları belli oldu

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası emeklilere verilecek zam oranları belli oldu. Bu zam oranlarının belli olmasının ardından dul ve yetim maaşlarının miktarları da netleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2024 itibariyle alacakları artış oranı yüzde 37,57’lik enflasyon farkına ek yüzde 5 zam yapıldığını açıkladı.

Dul ve yetim maaşları da emeklilere verilen zam oranına göre belirleniyor. Böylece emekli maaşına yapılan yüzde 5'lik zam ardından dul ve yetim maaşı da yüzde 42.6'da artmış oldu.

İŞTE YENİ TABLO

Bu oranlara göre netleşen dul ve yetim aylıklarının yeni tablosu da şu şekilde oluştu;

Yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan kişinin maaşı: 7.500 TL

Yüzde 50 oranında hissesi olan kişinin maaşı: 5.000 TL

Yüzde 25 hissesi olan kişinin maaşı: 2.500 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan dul ve yetim aylığı ödemeleri, 2024 yılı için zamlı bir şekilde hesaplara yatırılacak. Başvurular ise ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılıyor.

DUL VE YETİM MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Dul ve yetim maaşlarının hesaplaması yapılırken hak sahipleri vefat eden kişinin maaşının tamamını değil, yalnızca belirli oranlarda maaş alabilmektedir. Bu oranlar;

- Vefat eden sigortalı kişinin eşi maaşının %50’sini,

- Vefat eden sigortalının çocuğu yoksa eşi maaşının %75’ini

- Vefat eden sigortalının bir çocuğu varsa, çocuğu yüzde %25’ni

- Vefat eden sigortalının birden fazla çocuğu varsa, çocukları maaşının %25’ni

- Anne ve babanın vefat etmiş olması durumunda çocuğa %50 oranında maaş bağlanmaktadır.