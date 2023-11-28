Dulavrat otu ülseri egzamayı sedefi böyle iyileştiriyor

Ülsere iyi gelen dulavrat otunun egzama ve çok sayıda rahatsızlığı gidermesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

Cemile Balcı KAYNAK: Haber Merkezi
Dulavrat otu ülseri egzamayı sedefi böyle iyileştiriyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Dulavrat otu; Ülserlerin iyileşmesini hızlandırır ayrıca egzama ve sedef hastalıklarına karşı iyileştirici etkiler yapar.

EGZAMA NEDİR?

Cilt yüzeyinde kuruluk ve kaşıntı veren kabarcıklar oluşumu ile karakterizedir. Kuruyup pullanan bu kabarcıklar, zamanla çatlayarak mikroorganizmaların girişine açık hale gelebilir. Bu nedenle egzama hastası bireylerde enfeksiyon da sıklıkla görülür.

ÜLSER NEDİR?

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının (duodenum), sindirim sıvıları ve mide asidi gibi tahriş edici vücut sıvıları tarafından tahrip edilmesi ve doku kaybı meydana gelmesidir.

SEDEF NEDİR?

Sedef hastalığı olarak bilinen psoriasis, kronik seyirli ve tedavisi olmayan bir hastalıktır ve tüm dünyada yaklaşık %1-3 oranında görülür.

DULAVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

1 tatlı kaşığı kurumuş kökü 1 bardak suya katılır. Su kaynayıncaya kadar beklenir, daha sonra ateş kısılır, ısıtma 10-15 dakika daha sürdürülerek hazırlanan çaydan günde üç kez birer bardak içilir.

Bitkinin yapraklarıyla yara lapası hazırlanır. Şikayet edilen yerlere lapa dıştan uygulanır. Ancak sedef hastalığı ve egzamada tedaviye iyileşme belirtileri görülene değin, uzun süre devam edilmelidir.

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