Dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde özel bir zeytin işletme fabrikasının bahçesinde bulunan plastik zeytin kasalarında çıkan yangının dumanından etkilenen bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi'nde bulunan özel bir zeytin işleme fabrikasında saat 15.00'da iş yeri bahçesinde bulunan plastik kasalar, nedeni bilinmeyen bir şekilde yanmaya başladı.

Olay yerine kısa sürede itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangının iş yerine ve çevreye yayılmasını önledi.

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Plastik kasaların yanında bulunan kamyonu kurtarmaya çalışan Erdal Korkmaz (55) isimli bir kişi ise dumandan etkilendi. İlk müdahalesi 112 ekiplerinin tarafından yapılan Erdal Korkmaz, Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Erdal Korkmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın yangınla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti

Dumandan etkilenen bir kişi hayatını kaybetti

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