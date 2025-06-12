Dumanlar iş merkezini sardı! Bahçelievler’de korku dolu anlar

Yangın, saat 08.00 sıralarında Çobançeşme Mahallesi Kalender Sokak'taki 4 katlı iş merkezinin çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yoğun dumanı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş merkezinin çatısında hasar oluştu. Celal Rişvan, "Ben burada esnafım. Yoğun dumanları gördük. İtfaiyeye haber verdik. Burası kurumsal bir şirket. Personelde yeni geliyordu. 10 dakika sonra itfaiye geldi. Şuan yangına müdahale ediliyor. Herhangi bir ölü ya da yaralı yok" diye konuştu.