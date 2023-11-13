Dün açan güneşe kanma bugün şiddetli geliyor. 133 ile sarı kodlu uyarı

Milliyet'in haberine göre, Meteoroloji, bu sabah ilk saatlerden itibaren batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için uyardı.

Bu kapsamda Marmara bölgesinde İstanbul dahil Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ile Kıyı Ege’de İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklen sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerektiği ifade edildi.

ANTALYA'DA UYARILDI

Bir diğer uyarı ise Antalya’nın Doğusu için geldi. Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından, bu sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.