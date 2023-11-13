Dün açan güneşe kanma bugün şiddetli geliyor. 133 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önceki gün yurtta etkili olan yağışlı havanın dün yerini güneşli havaya bıraktığını bugün ise yağışlı havanın sabah saatlerinden itibaren etkisini göstereceğini açıkladı. 13 ile uyarı yapıldı.

Dün açan güneşe kanma bugün şiddetli geliyor. 133 ile sarı kodlu uyarı

Milliyet'in haberine göre, Meteoroloji, bu sabah ilk saatlerden itibaren batı bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar için uyardı.

Bu kapsamda Marmara bölgesinde İstanbul dahil Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ile Kıyı Ege’de İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklen sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerektiği ifade edildi.

ANTALYA'DA UYARILDI

Bir diğer uyarı ise Antalya’nın Doğusu için geldi. Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-80 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından, bu sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

hava.jpg

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: En ufak bir göç akınının gelmesini istemiyoruz Gündem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: En ufak bir göç akınının gelmesini istemiyoruz
Türkiye'den Avrupa ülkelerine vize notası verildi Gündem
Türkiye'den Avrupa ülkelerine vize notası verildi
Tenisçi Dirseği neden olur Sağlık
Tenisçi Dirseği neden olur
Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt: 2024’te yüzde 30-35 daralma yaşanabilir OTOMOTİV
Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt: 2024’te yüzde 30-35 daralma yaşanabilir
Ahmet Çakar: Arda Kardeşler şaşkın ördek. Halil Umut Meler eyyamcı Spor
Ahmet Çakar: Arda Kardeşler şaşkın ördek. Halil Umut Meler eyyamcı
AB’den Gazze’de çatışmalara derhal ara verilmesi çağrısı Dünya
AB’den Gazze’de çatışmalara derhal ara verilmesi çağrısı
Hangi meyve sebzelerde şeker olmaz Sağlık
Hangi meyve sebzelerde şeker olmaz