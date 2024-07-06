Dün sulama kanalına atlayıp kaybolmuştu; bugün cesedi bulundu

Kocaköy Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, sudan çıkarılan cesedin E.T. isimli erkeğe ait olduğunu belirledi.

E.T.'nin, 5 Temmuz günü Adana'nın Bağlar Mahallesi'nde su kanalına atladığı ve cansız bedeninin kilometrelerce sürüklendiği öğrenildi. E.T.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.