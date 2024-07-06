Dün sulama kanalına atlayıp kaybolmuştu; bugün cesedi bulundu

Kaynak: DHA
Dün sulama kanalına atlayıp kaybolmuştu; bugün cesedi bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sulama kanalında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, dün suya atlayarak kaybolan E.T.'ye (42) ait olduğu tespit edildi.

Kocaköy Mahallesi'nden geçen sulama kanalında bir kişinin su üzerinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, sudan çıkarılan cesedin E.T. isimli erkeğe ait olduğunu belirledi.

E.T.'nin, 5 Temmuz günü Adana'nın Bağlar Mahallesi'nde su kanalına atladığı ve cansız bedeninin kilometrelerce sürüklendiği öğrenildi. E.T.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

77488-1.jpg

77488.jpg

Son Haberler
Montella: Türk ruhu sahada olacak Spor
Montella: Türk ruhu sahada olacak
Hayaller Murat Yakın gerçekler İngiltere Spor
Hayaller Murat Yakın gerçekler İngiltere
Kırgızistan’da darbe planlayan gruba baskın: 255 bin 238 mühimmat ele geçirildi Dünya
Kırgızistan’da darbe planlayan gruba baskın: 255 bin 238 mühimmat ele geçirildi
Tarsus'ta sulama kanalında çocuk cesedi bulundu Yerel Haberler
Tarsus'ta sulama kanalında çocuk cesedi bulundu
Murat Yakın'ın İsviçre'si yıkıldı Spor
Murat Yakın'ın İsviçre'si yıkıldı
Okan Buruk'tan flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması Spor
Okan Buruk'tan flaş Ferdi Kadıoğlu açıklaması