Dundee United derbide son dakika golüyle kazandı

Dundee United, Dens Park'ta oynanan heyecan dolu İskoçya Premiership derbisinde, Sam Dalby'nin son dakikalardaki golüyle büyük bir zafer kazandı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ikinci yarıda heyecan doruktaydı. Dundee, Simon Murray’nin 61. dakikada VAR incelemesiyle verilen penaltı golüyle öne geçti. Ancak bu üstünlük sadece dört dakika sürdü. Vicko Sevelj, Dundee United adına skoru eşitleyen golü attı.

SAM DALBY'NİN KAHRAMANLIK ANI

Maçın bitimine iki dakika kala, Dundee United taraftarlarını sevince boğan gol Sam Dalby’den geldi. Kevin Holt’un savunmadan yaptığı etkileyici koşu ve şık asisti, Dalby'nin kusursuz bir vuruşla topu ağlara göndermesini sağladı. Bu gol, Dalby'nin sezonun 10. golü olurken, Dundee United’ı ligde üçüncü sıraya taşıdı.

DUNDEE'NİN SAVUNMA HATALARI

Dundee’nin savunmadaki zayıflıkları, galibiyeti ellerinden kaçırmalarına neden oldu. Tony Docherty'nin takımı, 61. dakikada penaltıyla öne geçmesine rağmen, Ross Graham’ın uzun taç atışını savunamayıp eşitlik golüne engel olamadı. Özellikle Dalby'nin galibiyet golünde, savunma oyuncularının pozisyon hataları belirleyici oldu.

DUNDEE UNİTED'IN İLERİYE BAKIŞI

Son sekiz derbide yenilgi yüzü görmeyen Dundee United, Avrupa kupalarına katılma hedefini güçlendiriyor. Jim Goodwin’in öğrencileri, şimdiden gözlerini Hearts ile oynayacakları bir sonraki maça çevirdi. Dundee ise düşme hattından uzak kalabilmek için savunmadaki açıklarını kapatmak zorunda.