Dünya alev alev yanıyor. Bakın sebebi neymiş

Editör: İsa Karaarslan

Haftalarca süren yoğun ısı dalgaları, kuzey yarımküredeki kıtalarda sürekli olarak sıcaklık rekorları kırıyor.

Avrupa Uzay Ajansı'nın geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, Avrupa'da İtalya, İspanya, Fransa, Almanya ve Polonya gibi ülkelerde uzun süreli kuvvetli sıcaklıklar bekleniyor. Tahminlere göre, ABD'de Güneybatı ve Güneydoğu da dahil olmak üzere rekor düzeyde sıcaklar yaşayan bölgeler yakın gelecekte kavurucu sıcaklıklar yaşamaya devam edecek.

SEBEBİ İNSANIN KENDİSİ OLARAK AÇIKLANDI

World Weather Attribution tarafından yapılan ilişkilendirme analizine göre, Temmuz ayı boyunca Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin'de meydana gelen ısı dalgalarının küresel ısınmanın bir parçası olduğu ve bunun da insan eliyle gerçekleştirildiği açıklandı.

Rapora göre, sera gazı emisyonlarından kaynaklanan devam eden ısınma, emisyonlar büyük ölçüde kesilmediği takdirde gelecekteki ısı dalgalarının daha da sıcak olmasına neden olacağından, son ısı dalgaları artık "olağandışı" olarak kabul edilmiyor.

Kanıtlar, iklim değişikliğinin sıcak hava dalgalarını daha sıcak, daha uzun ve daha sık hale getirdiğini gösteriyor. Rapora göre, araştırmacılar bölgelerin her birinde en tehlikeli ısı dönemlerini incelediler ve bu ısı dalgalarının fosil yakma ve diğer insan faaliyetlerinden kaynaklanan ısınma nedeniyle artık nadir olarak gerçekleşmediğini, sık sık görüldüğünü ortaya çıkardılar.

ÇİN'DEKİ DURUM DÜNYAYI ETKİLEDİ

Çalışmada ayrıca, iklim değişikliğinin Çin'deki mevcut sıcak hava dalgasını en az 50 kat daha olası hale getirdiğini ve kömür, petrol ve gaz yakmanın, ormansızlaşmanın ve diğer insan faaliyetlerinin etkileri sebebiyle Avrupa ve Kuzey Amerika'daki mevcut sıcaklıkların buna bağlı olduğu belirtildi.

Analize göre, bu sene olduğu gibi yaşanan kavurucu sıcakların artık Avrupa'da herhangi bir yılda meydana gelme şansı %10 ve ABD'de herhangi bir yılda meydana gelme şansı yaklaşık %6,7 olarak açıklandı. Raporda, insan kaynaklı iklim değişikliği olmasaydı, aşırı sıcaklar muhtemelen her 250 yılda bir ile sınırlı kalırken, Temmuz ayında yaşananların büyüklüğündeki ısı dalgalarının ise neredeyse imkansız olacağı bildirildi.

Rapora göre, küresel sıcaklıklar 1800'lerden bu yana 2 santigrat derecelik bir artışa ulaşırsa, ısı dalgaları daha sık ve aşırı hale gelecek ve her iki ila beş yılda bir meydana gelecek. İklim bilimcilere göre ise, sıcaklıkların 1800'lerin sonlarından bu yana yaklaşık 1,2 Santigrat arttığı rapor edildi.