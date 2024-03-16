Dünya Arda Güler'in hareketini konuşuyor

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Dünya Arda Güler'in hareketini konuşuyor
Real Madrid Osasuna'yı 4-2 yenerken, Arda Güler son saniyelerdeki hareketiyle tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı.

Real Madrid, İspanya La Liga’nın 29. haftasında Osasuna’ya konuk olduğu maçtan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

Estadio El Sadar’da oynanan karşılaşmada, Real Madrid 4. dakikada Vinicius Junior’un golüyle öne geçerken, Osasuna 7. dakikada Ante Budimir’in golüyle eşitliği sağladı. İlk yarıyı Real Madrid, Dani Carvajal’in 18. dakikada bulduğu golle 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda Real Madrid’in atakları devam etti ve 61. dakikada Brahim Diaz ile 64. dakikada Vinicius Junior’un golleriyle farkı açarak durumu 4-1 yaptı. Osasuna’dan Iker Munoz, 90+1. dakikada kaydettiği golle maçın sonucunu 4-2 olarak tescil etti.

Maça yedekten başlayan Arda Güler, 85. dakikada Vinicius Junior’un yerine oyuna girerek dikkatleri üzerine çekti.

Maçın son anlarında orta sahadan çektiği şut direğe çarpıp oyun alanına geri döndü ve herkesin takdirini topladı.

Vinicius Junior, Arda'nın şutuna böyle tepki verdi.

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