Dünya Atletizm Federasyonu'ndan yapay zeka hamlesi

Dünya Atletizm Federasyonu, büyük spor etkinliklerinde dijital platformlarda yoğun şekilde tacize uğrayan 25 sporcuya yıl boyu sosyal medya koruması sağlamak için yapay zeka tabanlı bir program başlattı. Çalışma, sporcuların güvenliğini artırmayı ve online tacizi azaltmayı hedefliyor.

Federasyon, son dört yıl boyunca iki Olimpiyat ve iki Dünya Şampiyonası'nı kapsayan bir araştırma yürüttü. Araştırmada, toplamda 1,4 milyon sosyal medya paylaşımı analiz edilerek 2.438 atletin maruz kaldığı taciz incelendi. Araştırma, doğrudan mesajlar dışındaki hedefe yönelik taciz içeriklerini değerlendirdi.

ÇARPICI VERİLER VE ÖNLEMLER

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda tacizlerin %63’ü iki kadın atlete yönelirken, bu tacizlerin %29’u cinsiyetçi, %26’sı ise ırkçıydı. 2023 Budapeşte Dünya Şampiyonası’nda ise tacizlerin %35’i ırkçı içerik taşıdı. Paris 2024 Olimpiyatları’nda iki sporcu, tüm doğrulanmış tacizlerin %82’sine maruz kaldı.

Federasyon, analizlerin ardından 254 taciz içerikli hesap hakkında işlem başlattı ve iki ciddi vakayı yetkililere iletti. Ayrıca sporcuların kendilerini dijital tacizden korumasına yönelik eğitim materyalleri hazırladı ve bu içerikleri genişletmeye devam edeceğini duyurdu.

YAPAY ZEKA İLE GÜVENLİ DİJİTAL ALANLAR

Dünya Atletizm Başkanı Lord Coe, “Sporcu refahı en öncelikli konularımızdan biri. Online tacizi azaltmak için ciddi yatırımlar yaptık ve sporcularımıza proaktif koruma araçları sağlıyoruz,” dedi.

Federasyon, sporcuların güvenli dijital ortamda etkileşim kurabilmesi için çalışmalarını sürdürecek. 2024 itibarıyla koruma kapsamının genişletileceği belirtiliyor.