Dünya Bankası'ndan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon euroluk kredi

Kaynak: AA
Dünya Bankası'ndan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon euroluk kredi
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Dünya Bankası kuruluşu olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (IBRD) 300 milyon euro kredi verildi.

Dünya Bankası'ndan Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 300 milyon kredi geldi. Kamu Aydınlatma Platformu KAP'a açıklama yollandı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız dağıtık güneş enerjisi ve batarya enerji depolama sistemleri projelerinin finansmanı için IBRD'den 300 milyon avro ve Temiz Teknoloji Fonu'ndan (CTF) 15 milyon dolar kredi, Dünya Bankası ve Enerji Sektör Yönetimi Yardım Programı'ndan (ESMAP) 1,5 milyon dolar hibe sağlamıştır." denildi.

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