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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık destek

Dünya Bankası, "asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağını duyurdu.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 23:28
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Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık destek

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık destek
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Dünya Bankası, felaketin büyüklüğünün tahmin edilmesi, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanların belirlenmesine yönelik hızlı bir hasar değerlendirmesinin başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Türkiye'nin güneydoğusunda büyük can kayıplarına, yaralanmalara ve çok önemli hasarlara yol açan yıkıcı depremler ve artçı sarsıntıların ardından kurtarma ve toparlanma çalışmalarına yardımcı olmak için 1 milyar 780 milyon dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Bankanın açıklamasında, depremlerden etkilenen insanları desteklemek için 1 milyar dolarlık kaynağın da hazırlandığı aktarıldı. (AA)

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