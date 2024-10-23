Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,9 Milyar dolarlık finansman

Hazine ve Maliye Bakanı G20 ve Dünya Bankası toplantıların için gittiği Amerika'da temaslarını sürdürüyor.

Bakan Şimşek, Dünya Bankasıyla enerji verimliliği, taşkın ve kuraklık risk yönetimi, yeşil geçiş ve deprem bölgesindeki sanayi sitelerinin yeniden imarına yönelik 4 proje için kredi anlaşması imzaladı. Projeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Tarım ve Orman ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları tarafından hayata geçirilecek.

FİNANSMANLARIN TOPLANI 3,9 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı 1,9 milya dolarlık finansmanla birlikte, bu yıl Dünya Bankası'ndan sağlanan toplam finansman tutarı 3,9 milyar dolara yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı değerlendirmede, geçen yıl Orta Vadeli Program açıkladıktan hemen sonra Dünya Bankasının Türkiye'ye tahsis ettiği kaynakları önemli ölçüde artırarak, devam eden 17 milyar dolarlık programa 3 yıl içinde sağlanması öngörülen 18 milyar dolar daha eklediğini ve toplam finansman tutarının 35 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, "Bugün imzalanan projeler, Dünya Bankasının uyguladığımız ekonomik programa olan güvenini güçlü şekilde tekrar teyit ediyor. Bankanın toplam paketi artırmaya yönelik çalışmaları da devam ediyor, Dünya Bankasıyla hayata geçirilecek projeler ülkemizin kalkınma önceliklerini dikkate alıyor." diye konuştu.