Dünya Bankasının Türkiye’ye verdiği 600 milyon dolarlık kredide gizlenen detay!

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Dünya Bankası 6 Şubat depremlerinden etkilenen sanayi sitelerinin inşası ve bölgedeki işletmelerin faaliyetlerinin devamı için Türkiye’ye verdiği 600 milyon dolarlık krediyi onayladı.

Kredinin Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen illeri kapsayan afet bölgesinde afetlere dayanıklı ve düşük emisyonlu küçük sanayi siteleri inşa edilerek bölgedeki mikro, küçük ve orta ölçeklı̇ işletmelerin faaliyetlerinin devamlılığının ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için kullanılacağı belirtildi.

Konuyla ilgili yayınlanan raporda, “Kadınlar, gençler ve savunmasız gruplar için iş ve meslek kollarının iyileştirmesi” ifadesinin yer alması ise dikkat çekti. “Vulnerable groups” ifadesi geçici koruma altındaki kadın ve kız çocukları, geçici koruma altındaki etnik azınlıklar ve diğer azınlıklar ve mülteciler için kullanılan bir tanımlama.

Şekerbank’ın ABD’den aldığı kredide de Kamu bilgi özetinde de Suriyeli ibaresi kaldırılırken ek belgede ise "Suriyeli Mülteci Kobiler ve Suriyelileri istihdam eden KOBİ’ler” ibaresi yer almıştı. Bu şart kapsamında İnternational Development Finance Corporation-DFC’den (Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu) Şekerbank’a 100 milyon dolar kredi verilmişti.