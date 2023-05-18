Dünya basını böyle gördü: Kılıçdaroğlu ikinci tur öncesinde 'tavrını sertleştiriyor'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu öncesinde CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Gazete Duvar, Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrasında dünya basınında yapılan yorumları derledi. “Erdoğan’ın rakibi ikinci tur öncesi tutumunu sertleştirdi” başlığı ile Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını paylaşan Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), Kılıçdaroğlu’nun ‘vites değiştirdiğini’ yazdı.

"MİLLİYETÇİ SEÇMENLERE HİTAP EDİYOR"

Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs öncesi 'daha milliyetçi ve katı bir duruş sergilediğini' belirten AP’de, şu ifadeler kullanıldı: “Altı partili muhalefet ittifakının yumuşak huylu adayı Kılıçdaroğlu, çoğunlukla ifade özgürlüğü ve baskıları geri alma vaadiyle son derece olumlu ve birleştirici bir kampanya yürütmüştü. Ancak bu hafta 74 yaşındaki siyasetçi, milliyetçi siyasetçi Sinan Oğan'a oy verenler de dahil olmak üzere milliyetçi seçmenlere hitap etmek için söylemini sertleştirdi.”

"TAVRINI SERTLEŞTİRİYOR"

Agence France-Presse’te (AFP) yer alan haberde ise, "Erdoğan'ın rakibi milliyetçilere kur yaparak tavrını sertleştiriyor" başlığı kullanıldı. “Türkiye’de muhalefet lideri milyonlarca mülteciyi göndereceğini açıklayarak aşırı sağcıların desteğini almayı amaçlıyor” denilen haberde, Kılıçdaroğlu'nun Oğan ile bir görüşme yapmasının da beklendiği aktarıldı.

Haberde, şu ifadeler kullanıldı: “Kılıçdaroğlu kampanyanın ilk aşamasında belirlediği daha kapsayıcı üslubunu perşembe günü önemli ölçüde sertleştirmeye çalıştı. Kılıçdaroğlu’nun performansı, 20 yıldır ülkeyi yöneten Erdoğan’a karşı en iyi performanstı. Fakat seçim öncesi anketlerin gerisinde kaldı ve muhalefette gözle görülür bir üzüntü yarattı.”

"DAHA KARANLIK BİR SÖYLEM BENİMSEDİ"

İngiltere merkezli Financial Times ise Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını “Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okurken 'mültecileri evlerine gönderme' sözü verdi” başlığı ile okuyucularına aktardı. 14 Mayıs öncesi seçim kampanyasına kıyasla Kılıçdaroğlu’nun ‘daha karanlık bir söylem benimsediğini’ yazan FT’de, şöyle denildi:

“Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı yapılacak ikinci tur seçimler öncesinde yeni ve sert bir kampanya stratejisi benimserken milyonlarca göçmeni ülkeden kovma sözü verdi. 74 yaşındaki Erdoğan'ın üslubunu benimseyerek, iktidara gelir gelmez ‘tüm mültecileri evlerine göndereceğini’ söyledi.”

"SURİYELİLERİ 2 YIL İÇERİSİNDE EVLERİNE GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ"

“Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçimi yarışındaki rakibi, mülteciler konusundaki tonunu sertleştirdi” başlığını kullanan Reuters ise, “Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları, cumhurbaşkanlığı yarışında üçüncü bir adayın ikinci tur için kararını açıklayacağı beklentileri arasında geldi” diye yazdı.

İlk turu 5.2 oy oranıyla üçüncü sırada bitiren ATA İttifakı adayı Sinan Oğan’ın belirleyici konumda olduğunu aktaran Reuters’ta şu ifadelere yer verildi: “Kılıçdaroğlu seçim kampanyasında, güvenlikleri için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir anlaşma yaptıktan ve BM ile koordinasyon sağladıktan sonra iki yıl içinde Türkiye'deki Suriyelileri evlerine göndermeyi planladıklarını söylemişti.”