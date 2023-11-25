Dünya benzeri bir gezegen keşfedildi. Dünya'ya çok yakın

Bilim insanları, boyutu nedeniyle Dünya'ya çok benzeyen bir ötegezegen keşfetti. Ancak 22 ışık yılı uzaktaki gezegende sıcaklık 260 derece.

Hubble Uzay Teleskobu'nu kullanan bilim insanları, Güneş Sistemi'nin dışında (ötegezegen) ve Dünya'ya sadece 22 ışık yılı uzakta bulunan bir gezegen keşfetti. LTT 1445Ac adı verilen gök cisminin, Güneş Sistemi'ne bilinen en yakın mesafede yer alan Dünya büyüklüğündeki gezegen olduğu belirtildi.

İlk olarak geçen sene TESS teleskobuyla fark edilen LTT 1445Ac, kendi 'Güneş'i olan küçük bir kırmızı cücenin önünden geçtiği sırada aydınlanması sayesinde daha yakından incelenebildi. Bulgular, The Astronomical Journal'da yayımlanan bir makaleyle bilim dünyasına sunuldu.

Buna göre, LTT 1445Ac'nin yüzeyinin Dünya gibi kayalardan oluştuğu düşünülüyor. Gezegenin çapı, Dünya'nınkinden sadece 1.07 kat büyük. Kütlesi Dünya'nın kütlesinin 1.37 katı; yer çekimi ise bir miktar daha fazla. Ancak benzerlikler burada bitiyor; zira, yeni bulunan gezegenin yüzey sıcaklığı 260 derece. Bu da, gezegende - en azından insanlığın bildiği haliyle- bir yaşam ihtimalini dışlıyor.