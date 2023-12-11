Dünya can çekişiyor. 14 milyon yıl önceki seviye döndük

Yapılan bir araştırmaya göre, dünyada karbondioksit oranı tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu da 14 milyon yıl öncesine denk geliyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünya can çekişiyor. 14 milyon yıl önceki seviye döndük

Aralık ayı başlarında yayınlanan bir çalışmaya göre, Dünya atmosferindeki karbondioksit seviyelerinin insanlık tarihindeki en yüksek noktada olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya göre atmosferimizdeki karbondioksit (CO2) seviyesinin bu kadar yüksek olmasının üzerinden yaklaşık 14 milyon yıl geçti. Bunun, modern insanların sahneye çıkmasından çok önceye dayandığı bildirildi.

Columbia Üniversitesi Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nde jeokimyacı olan çalışmanın başyazarı Bärbel Hönisch, USA TODAY'e, o zamanlar Dünya'nın sıcaklığının bugün olduğundan 9 derece kadar daha sıcak olduğunu söyledi.

Pennsylvania Üniversitesi meteorologu Michael Mann, o dönem, Grönland ve Batı Antarktika buz tabakalarının henüz mevcut olmadığını ve deniz seviyesinin muhtemelen bugüne göre 12 metreden daha yüksek olduğunu söyledi.

Utah Üniversitesi'nde profesör olan çalışmanın ortak yazarı Gabriel Bowen , "Gezegeni, türümüzün asla görmediği bir dizi koşullara zaten getirdiğimiz açık" dedi.

Bilim insanları son birkaç on yıldır atmosferimizdeki karbondioksit seviyelerini yalnızca doğrudan ölçtüler, bu nedenle geçmiş seviyeleri belirlemek için "vekil" kaynakları kullanmaları gerekiyor. Bunun için bilim insanları buz çekirdeklerinde hapsolmuş hava kabarcıkları, antik toprakların ve okyanus çökeltilerinin kimyası ve fosil bitki yapraklarının anatomisi gibi malzemeleri analiz ediyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
Seçil Erzan'ın intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı! Avukatı açıkladı Gündem
Seçil Erzan'ın intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı! Avukatı açıkladı
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu Gündem
Van’da gümrük kaçakçılığı operasyonu
Obezite tedavisinde yeni bir ilaç. ABD Gıda ve İlaç Dairesi onayladı Sağlık
Obezite tedavisinde yeni bir ilaç. ABD Gıda ve İlaç Dairesi onayladı
Ne Fenerbahçe var ne Beşiktaş. İlk 10'da sadece Galatasaray Spor
Ne Fenerbahçe var ne Beşiktaş. İlk 10'da sadece Galatasaray
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu Gündem
Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu
Google Türkiye’de en çok aranılanları açıkladı. Her şey apaçık ortaya çıktı Yaşam
Google Türkiye’de en çok aranılanları açıkladı. Her şey apaçık ortaya çıktı
Şırnak'ta deprem Gündem
Şırnak'ta deprem