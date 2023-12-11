Dünya can çekişiyor. 14 milyon yıl önceki seviye döndük

Aralık ayı başlarında yayınlanan bir çalışmaya göre, Dünya atmosferindeki karbondioksit seviyelerinin insanlık tarihindeki en yüksek noktada olduğu ortaya çıktı.

Araştırmaya göre atmosferimizdeki karbondioksit (CO2) seviyesinin bu kadar yüksek olmasının üzerinden yaklaşık 14 milyon yıl geçti. Bunun, modern insanların sahneye çıkmasından çok önceye dayandığı bildirildi.

Columbia Üniversitesi Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nde jeokimyacı olan çalışmanın başyazarı Bärbel Hönisch, USA TODAY'e, o zamanlar Dünya'nın sıcaklığının bugün olduğundan 9 derece kadar daha sıcak olduğunu söyledi.

Pennsylvania Üniversitesi meteorologu Michael Mann, o dönem, Grönland ve Batı Antarktika buz tabakalarının henüz mevcut olmadığını ve deniz seviyesinin muhtemelen bugüne göre 12 metreden daha yüksek olduğunu söyledi.

Utah Üniversitesi'nde profesör olan çalışmanın ortak yazarı Gabriel Bowen , "Gezegeni, türümüzün asla görmediği bir dizi koşullara zaten getirdiğimiz açık" dedi.

Bilim insanları son birkaç on yıldır atmosferimizdeki karbondioksit seviyelerini yalnızca doğrudan ölçtüler, bu nedenle geçmiş seviyeleri belirlemek için "vekil" kaynakları kullanmaları gerekiyor. Bunun için bilim insanları buz çekirdeklerinde hapsolmuş hava kabarcıkları, antik toprakların ve okyanus çökeltilerinin kimyası ve fosil bitki yapraklarının anatomisi gibi malzemeleri analiz ediyor.