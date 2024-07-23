Dünya çapında yakın tarihin en sıcak günü kayıtlara geçti

Kaynak: AA
Dünya çapında yakın tarihin en sıcak günü kayıtlara geçti

21 Temmuz, dünya genelinde yakın tarihin "en sıcak günü" olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi tarafından yapılan ölçümlere göre, bu tarihte dünya genelinde kaydedilen yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,09 santigrat dereceye ulaştı.

Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yapılan açıklamada 21 Temmuz tarihinin 1940'lı yıllardan günümüze kayıtlara geçen en sıcak gün olduğunu duyurularak aşırı sıcaklara dikkat çekildi. Bu tarihte, dünya genelinde kaydedilen yüzey hava sıcaklığı ortalaması 17,09 santigrat dereceye ulaştı. Önceki rekor ise 6 Temmuz 2023'te 17,08 santigrat derece olarak kaydedilmişti.

Servis Direktörü Carlo Buontempo, 2023'ten bu yana sıcaklık artışının 0,01 santigrat derece olmasının "büyük bir fark" olduğunu vurgulayarak, iklim değişikliği nedeniyle gelecekte benzer rekorların kırılabileceğine dikkat çekti.

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