Dünya 'deli' devlet başkanının ziyaretini konuşuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya 'deli' devlet başkanının ziyaretini konuşuyor
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin İsviçre’ye giderken, kurmaylarıyla beraber tarifeli uçağı tercih etmesi tüm dünyada gündem oldu. Milei, seyahatinde 300 bin dolardan fazla tasarruf ettiğini açıkladı.

Ultraliberal deneyini Dünya Ekonomik Forumu'nda sunmak için Davos'a giden Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ile beraberindeki Dışişleri Bakanı, Ekonomi Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile birlikte tarifeli uçakla İsviçre'ye seyahat etmesi gündem oldu.

Rakipleri tarafından 'deli' lakabı takılan Milei, Davos kasabasındaki Dünya Ekonomik Forumu'na gittiği esnada uçakta yolcularla selfie çektirdi. Etkinliğin 'sosyalist gündemi' olduğunu söyleyen Milei çeşitli eleştirilerde bulundu.

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Sözcü TV'nin haberine göre, uçakta gazetecilerin Davos'taki planlarını sorduğu Milei, "dünyaya sadece sefalet getirecek olan '2030 sosyalist ajandası' tarafından kirletilen bir forumda özgürlük fikirlerinin tohumlarını saçmayı" amaçladığını belirtti.

Milei ayrıca, X hesabından uçakta çektiği videoları paylaştı. Milei'nin Sözcüsü Manuel Adorni ise Arjantin hükümetinin bu seyahat sayesinde 300 bin dolardan fazla tasarruf ettiğini bildirdi.

Arjantin'in sağcı başkanı Milei'nin geçen ay göreve gelmesinden bu yana yaptığı ilk yurtdışı turu Davos gezisi oldu.

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SOSYAL HAREKETLERE KARŞI SERT ÖNLEMLER

Geçtiğimiz ay, onlarca tartışmalı ekonomik önlemi içeren geniş bir kapsamlı bir kemer sıkma programı açıklayan Milei'nin kararnamesi, devlete ait şirketlerin özelleştirilmesini sağlarken, işçilerin çeşitli haklarını ortadan kaldırdı ve ihracat sınırlamalarını kaldırdı

Ayrıca konut kiralama ve arazi mülkiyeti yasalarını yabancı yatırıma izin verecek şekilde değiştiren Milei, binlerce Arjantinli programı protesto etmek için sokaklara dökülmesi üzerine kendisine karşı yapılan gösterileri yasakladı.

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IMF'DEN BÜYÜK DESTEK

Ayrıca Milei'nin programından sonra, aşırı sağcı liderin "iddialı istikrar planını" kutlayan Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ilişkilerinde yeni bir döeneme girdi.

Geçen hafta Arjantin'i ziyaret eden IMF heyeti, kredi programından 4,7 milyar doların serbest bırakılması için teknik bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Davos'ta Milei'nin IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüşeceğini açıkladı.

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