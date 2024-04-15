Dünya deri modası Antalya’da belirlenecek

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği’nce (TDKD) düzenlenen Antalya Leather&Fur Fuarı, Türk firmalarını yurt dışı pazarının temsilcileriyle buluşturuyor.

16-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuara, 20'nin üzerinde ülkeden 1300’ün üzerinde katılımcıyla kapılarını 12. kez açmaya hazırlanıyor.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı yüzde 24,5 oranında düşüşle 263,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Deri ve kürk konfeksiyon grubu ise bu yılı geçen yılın aynı aylarına oranla yüzde 28 düşüşle 17,3 milyon dolarla deri ve deri mamulleri ihracatından yüzde 7 pay aldı.

AMERİKA PAZARINA GİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Bu yılın ilk iki ayında ihracatta düşüş yaşandığını kaydeden TDKD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Sarıgül, Güney Kore, Amerika ve Brezilya'nın hedef pazarlar olduğunu belirtti.

Bütün pazarları zorladıklarını da kaydeden Sarıgül, Amerika pazarına girmek için çalışmalar yaptıklarının altını çizdi.

SEKTÖRÜN İHRACATI BU FUARDAN YAPILIYOR

Sektörün yaklaşık yüzde 50 ihracatının bu fuardan gerçekleştiğini belirten Sarıgül, bu yıl Avrupa Birliği ülkelerine ağırlık verdiklerini ve katılımcı ülkeler konusunda bir şirketten danışmanlık aldıklarını söyledi. Sarıgül başta Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, Polonya, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Amerika, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Özbekistan olmak üzere 20'yi aşkın ülkeden katılımcı beklediklerini ifade etti.

FUARA RUSYA'DAN YOĞUN İLGİ

Sektörün ana pazarı olan Rusya’da uygulanan ambargolara rağmen fuara katılımcı talebinin yüksek olduğunu belirten Sarıgül, bu ülke ile ihracatta savaş etkisiyle ciddi düşüşler yaşadıklarını ifade etti.

Uygulanan ambargodan dolayı resmi para gelişinde sıkıntı yaşadıklarına da dikkat çeken Sarıgül, bu durumun ihracatın düşmesine sebep olduğuna ama yine de Rusya'dan fuara ilgi olduğunu ve gelecek müşteriyi de elediklerini belirtti. Bu yıl fuarda yapılacak yeniliklerle nokta atış alıcıları getireceklerini belirten Sarıgül Avrupa'dan gelen talepleri olumlu karşıladıklarını da ifade etti.

İHRACATA MALİYET ARTIŞ FRENİ

Başta işçilik maliyetleri olmak üzere tüm kalem maliyetlerde çok ciddi artışlar yaşandığını kaydeden Sarıgül, emek yoğun bir sektör olduğu için mevcut pazarlarda rekabet edemediklerini ve pazarları kaybetmeye başladıklarını söyledi.

Finansmana erişimde sorun yaşadıklarını söyleyen Sarıgül, “Mevcut faiz oranlarıyla kullanılacak kredilerin amorti edilmesi ve firmanın artıya geçmesi mümkün değil” diye konuştu.

Geçen yıl Ocak ayında 83 ton miktar ihracat yaptıklarını, bu yılın aynı ayında ise yüzde 37,7 düşüşle 52 tona gerilediklerini belirten Sarıgül, buna karşın yaşanan maliyet artışlarından dolayı ihracat birim fiyatlarının geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 12,5 artışla 130 doları aştığını söyledi.

Sektörün Antalya'ya üretim yaptığını dile getiren Sarıgül, ihracatın yavaşlamasının sektörü zora soktuğunu ifade etti.

Fuarla birlikte gelecek siparişlerle yeniden ihracatın artışa geçeceğini düşündüklerinin altını çizen Sarıgül, her mevsim giyilecek deriler ürettiklerini de sözlerine ekledi.

Sarıgül, ürünleri en çok Avrupalıların giydiğine dikkat çekerek, “Türk de giyiyor, Rus da giyiyor, Arap Ülkelerinden bile alan var” dedi.

DÜNYA MARKALARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Deriden her şeyi yaptıklarını belirten Sarıgül, tüm dünyada deri modasına yön verdiklerini de söyledi.

Rakipsiz olduklarını da dile getiren Sarıgül, Hindistan, Pakistan, Bangladeş gibi ülkelerin fiyat odaklı olduğunu ama Türklerin moda yaptığını anlattı. Çok çantalar ve ayakkabılar ürettiklerini söyleyen Sarıgül, en büyük markaların derilerinin Türkiye üretildiğini ve ihracatta yaşanan düşüşü pazar çeşitliliğini arttırarak telafi etmek için çalışmalara hız vereceklerini belirtti.