Dünya devi Bosch'tan flaş karar. 10 bin çalışan şoke olacak

Almanya'nın dünyadaki önde gelen firmalarından biri olan Bosch'tan dikkat çeken açıklama. Almanya'da 10 bin Bosch çalışanının mesai saatleri azalacak. Böylece maaşlar da düşücek. Alınan kararla birlikte 5 bin 500 kişinin de işten çıkarılacağı açıklandı.

BOSCH'TA MESAİ SAATLERİ VE MAAŞLAR DÜŞÜYOR

Almanya'da Bosch 10 bin çalışanın mesai saatlerini azaltıyor...Robert Bosch GmbH, Almanya'da 10 bin çalışanının mesai saatlerini mart ayından itibaren azaltacağını duyurdu. Çalışanlar haftalık 35 saate inecek mesai süresi nedeniyle yüzde 12,5 maaş kesintisiyle karşı karşıya kalacak. Ayrıca, şirket küresel ölçekte 5 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

ELEKTRONİK DEVİNDEN FLAŞ KARAR

Almanya merkezli elektronik devi Bosch, çalışma saatlerini yeniden düzenleme kararı aldı. Şirket sözcüsünün açıklamasına göre, haftalık mesai saatleri 38-40 saatten 35 saate düşürülecek. Bu düzenleme, 2025 yılı mart ayında ilk olarak şirketin Gerlingen kentindeki merkezinde uygulanmaya başlayacak. Takiben Schwieberdingen ve Schwaebisch-Gmuend'deki tesislerde de benzer uygulamaların devreye alınması planlanıyor. Sözcü, bu kararın çalışanlar arasında verimliliği artırmayı ve maliyetleri dengelemeyi hedeflediğini belirtti. Ancak mesai saatlerindeki azalma, çalışan maaşlarında yüzde 12,5 oranında bir kesintiyi de beraberinde getirecek.

5 BİN 500 ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLECEK

Bosch’un kararları yalnızca çalışma saatleriyle sınırlı değil. Küresel ekonomik zorluklara ve otomotiv sektöründeki talep düşüşüne bağlı olarak, şirket dünya genelinde 5 bin 500 çalışanın işine son vereceğini duyurdu. Bosch'un otomobil parçaları, dünya genelinde 1,5 milyon aracın üretiminde kullanılıyor. Şirket, bu süreçte yeni teknolojilere yatırım yapma ve üretim süreçlerini optimize etme yolunda önemli adımlar atıyor. Yenilenebilir enerji, elektrikli araçlar ve yapay zeka gibi alanlara yoğunlaşan Bosch, bu sektörlerdeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.