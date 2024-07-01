Dünya devi dünya devini satın alıyor

BlackRock tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiliz finansal veri sağlayıcısı Preqin'in, BlackRock'un 3,2 milyar dolarlık nakit satın alma teklifini kabul ettiği aktarıldı.

BlackRock, satın almanın fon yöneticileri için veri, araştırma ve yatırım sürecini birleştirerek yazılım bölümü Aladdin'i daha güçlü yapmayı amaçlıyor.

3,2 milyar dolarlık satın almanın, gerekli izinler sonrasında bu yıl tamamlanması tahmin ediliyor.

BlackRock'un, Bloomberg, Londra Borsası ve S&P Global'in tekliflerini geride bırakarak Preqin'i satın alması dikkati çekti.