Dünya devi hava yolu şirketinden flaş karar: Çalışanların yüzde 20'si çıkarılacak!

Alman basınında yer alan haberlerde, Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr'ın, bugün düzenlediği şirket içi bir toplantıda, idari maliyetlerin yüzde 20 azaltılması gerektiğini duyurduğu belirtildi.
Şirketin maliyet düşüme planının, yaklaşık 15 bin idari çalışanın yüzde 20'sini etkilemesi bekleniyor.
Lufthansa, işten çıkarmalara ilişkin açıklama yapmazken, şirketin 29 Eylül'de düzenleyeceği sermaye piyasaları gününde maliyet düşürme planını duyurması bekleniyor.
Lufthansa Grubu, yaklaşık 103 bin kişiye istihdam sağlıyor.
