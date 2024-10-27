Dünya devi marka Karadeniz’de fabrika kuracak

BYD'nin ardından, şimdi de Chery için özel bir düzenleme gerçekleştirildi. Samsun'da inşa edilecek OSB'nin kamu arazileri üzerinde genişlemesine olanak tanıyan bir yapı oluşturuldu.

Tekkeköy'de 318 hektarlık alanda bir OSB kurulması için çalışmalar sürüyor.

Chery’ye bu OSB içerisinde geniş bir alan tahsis edilmesi bekleniyor.OSB'den tahsis edilen firmalardan kesinti yapılarak bu alanın karşılanması planlandı OSB'nin kıyı şeridinde yer alması sebebiyle Kıyı Kanunu'nda değişiklik yapılması gerektiği anlaşıldı. TBMM’ye sunulan vergi paketine eklenen bir madde ile OSB'nin kuruluşuna izin talep ediliyordu. Ancak, vergi paketinin geri çekilmesi bu maddenin geçerliliğini kaybettirdi. Çözüm, görüşmeleri süren tüketici yasasıyla ilgili teklife madde eklenmesi yoluyla bulundu.

KAMU ARAZİSİ TAHSİS EDİLECEK

Chery'nin dahil olmasıyla birlikte OSB kurulmasına yönelik izne bir de genişleme izni eklendi. Kamu arazisi üzerinde gerçekleştirilecek bu genişleme için devlete herhangi bir ödeme yapılmayacağı da yasal olarak garanti altına alındı.

CHP ŞERH DÜŞTÜ: TARIMI RİSKE ATABİLİR

Yapılan değişiklik, CHP’nin şerhiyle birlikte diğer parti gruplarının onayı alınarak Meclis’ten geçirildi. CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, düzenlemeyi yatırım ve istihdam açısından olumlu bulduklarını ancak bazı endişeleri nedeniyle şerh düştüklerini ifade etti.

Çam, genişleme sahasında tarım arazileri bulunduğunu ve genişlemenin tarımsal üretimi riske atabileceğini belirtti.

Ayrıca, altyapı, atık yönetimi ve çevresel etki değerlendirmeleri konusundaki usulsüzlüklerin önlenmesine yönelik hassasiyetleri vurguladı.