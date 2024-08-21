Dünya devi otomobil markası yüz binlerce aracı geri çağırdı

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2012-2018 model yıllarını kapsayan belirli araçlar geri çağrıldı.

Açıklamada, su pompasındaki bir elektrik bağlantı parçasının düzgün kapatılmaması nedeniyle suya maruz kalabileceği ve bu durumun kısa devreye yol açarak yangın riskini artırabileceği belirtildi. Geri çağırma kararından etkilenen araçların sayısının 720 bin 796 olduğu vurgulandı.

BMW bayileri, ilgili parçaları inceleyerek gerekirse değiştirecek veya koruyucu kalkan takacak. Araç sahiplerinin 4 Ekim’e kadar bildirimde bulunmaları gerekiyor.

BMW, bu ayın başlarında ABD’de aşırı ısınma veya nadir durumlarda yangına neden olabilecek bir motor arızası nedeniyle 100 binden fazla aracı, geçen hafta ise Çin’de 1,3 milyondan fazla aracı geri çağırmıştı.