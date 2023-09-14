Dünya devi oyuncak şirketi iflas etti. 85 yıllık şirkette 600 kişi işsiz kalacak

Çocuk markası "Jako-o "nun üretiminin durdurulmasının ardından şimdi de dünyaca ünlü oyuncak devi "Haba"dan yeni bir kriz haberi geldi. İflas başvurusunda bulunan 85 yıllık Haba şirketinde 1800 çalışandan şimdilik 600'ü işini kaybedecek.

Dünya devi oyuncak şirketi iflas etti. 85 yıllık şirkette 600 kişi işsiz kalacak

Artı49'un haberine göre, ağırlıklı olarak anaokulları ve okullar için ahşap oyuncaklar, moda ve mobilya üreten Haba Şirketi, Temmuz ayında işten çıkarmalar yapacağını duyurmuştu.

Bunu Ağustos ayında Jako-o markasının 2024 yılı başında üretiminin durdurulacağı haberi izlemişti. Şimdi ise 1800 çalışanın yaklaşık üçte birinin işini kaybedebileceğinden korkuluyor.

Haba halen bağımsızlığını koruyor, iflas başvurusuna rağmen yönetim şirket üzerindeki kontrolünü sürdürüyor. Rapora göre, geçmişte 85 yıllık şirketi krize sürükleyen hatalar yapıldı.

Buna ek olarak, malzeme maliyetleri hızla artmış, tedarik zincirleri sorunlara yol açmış ve şirketin kendi bilgi işlem sistemi de zarar görmüştü. Bu durum online siparişlerde sorunlara, kızgın müşterilere ve satışlarda büyük bir düşüşe yol açtı.

Haba Şirketi Bad Rodach'lı (Coburg bölgesi) geleneksel şirket iflas başvurusunda bulundu.

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