Dünya devi rekor fiyata efsanevi şirketi satın aldı! Kimse tahmin etmiyordu

Alman teknoloji devi Siemens, Boston merkezli bilimsel yazılım şirketi Dotmatics'i satın almak için 5,1 milyar dolar ödeme yapacağını açıkladı. Bu anlaşma, Siemens’in ilaç araştırma ve geliştirme yazılımı konusunda önemli bir oyuncu haline gelme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Sürecin, gerekli izinlerin alınmasının ardından 2026 mali yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Siemens AG CEO’su Roland Busch, anlaşma hakkında, "Dotmatics'in satın alınması, endüstriyel yazılımdaki lider konumumuzu güçlendirdiğimiz ve müşterilerimizin daha hızlı yenilik yapmalarına yardımcı olduğumuz büyüme programımızın bir parçasıdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, yapay zekanın yaşam bilimlerindeki dönüştürücü etkisinin giderek daha kritik bir hale geldiğini vurguladı.

2025 YILI İÇİN 310 MİLYON DOLAR GELİR BEKLENTİSİ!

800 çalışanı bulunan Dotmatics, 2025 yılı için 310 milyon dolar gelir beklentisiyle önemli bir büyüme gösteriyor. Bu satın alma, Siemens’in tarihindeki en pahalı üç satın alma işleminden biri olarak dikkat çekiyor. Siemens, bu işlemi tıbbi teknoloji iştiraki Siemens Healthineers başta olmak üzere halka açık şirketlerdeki hisselerini satarak finanse etmeyi planlıyor.

900 KİŞİYE İSTİHDAM FIRSATI!

Siemens, ABD'de imalat sektörü, yapay zeka altyapısı ve yazılım alanlarına 10 milyar doları aşan yatırımlar yapacağını duyurmuştu. Teksas ve Kaliforniya'da yeni fabrikaların açılması ve mevcut tesislerin genişletilmesi ile 900 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Ayrıca yapay zeka veri merkezleri gibi kritik altyapılar için üretim kapasitesinin iki katından fazla artırılması planlanıyor.

Bu stratejik adımlar, Siemens’in teknoloji ve inovasyon alanındaki etkisini artırırken, küresel liderlik hedefine hizmet eden önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.