Dünya devi şirkette deprem! Yıllık cirosu 46,4 milyar euroydu

Unilever CEO'su Hein Schumacher, görevde iki yıldan az bir süre kaldıktan sonra istifa ettiğini ve mevcut CFO Fernando Fernandez'in şirketin başına geçeceğini söyledi.

Temmuz 2023'te göreve gelen ve tüketim malları devinin revizyonuna liderlik etmekle görevlendirilen Schumacher, Mart ayında CEO'luk ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini bırakacak ve 31 Mayıs'ta şirketten ayrılacak. Fernandez'in yeni görevi 1 Mart'ta yürürlüğe girecek.

Unilever, bu açıklamanın ardından 2025 görünümünde veya şirketin orta vadeli kılavuzunda herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi.

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Hisseler Londra'da saat 12:29 itibariyle yüzde 1,6 civarında düşüş gösterdi.

Unilever Yönetim Kurulu Başkanı Ian Meakins yaptığı açıklamada "Yönetim Kurulu adına Hein'a Unilever'in stratejisini yeniden belirlediği, şirkete getirdiği odaklanma ve disiplin ile 2024 yılı boyunca sağladığı sağlam finansal ilerleme için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Meakins "Yönetim Kurulu, Unilever'in 2024 yılındaki performansından memnun olmakla birlikte, sınıfının en iyisi sonuçlar elde etmek için daha gidilecek çok yol var. Son 14 aydır Fernando ile yakından çalışan Yönetim Kurulu, onun yüksek performanslı bir yönetim ekibine liderlik etme, büyüme eylem planı faydalarını ivedilikle hayata geçirme ve şirketin potansiyelinin gerektirdiği hissedar değerini sağlama becerisine çok güveniyor" ifadesini kullandı.

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Unilever'in mevcut CFO yardımcısı ve grup kontrolörü Srinivas Phatak, geçici CFO olarak görevi devralacak. Şirket, görevin kalıcı olarak doldurulması için şirket içi ve dışı bir arama başlatıldığını da sözlerine ekledi.

Morningstar'da hisse senedi analisti olan Diana Radu, özellikle firmanın son zamanlarda tüketim malları alanındaki emsallerine kıyasla gösterdiği üstün performans göz önüne alındığında, duyurunun "beklenmedik" olduğunu söyledi.

Radu "Şirketin son dönemdeki performansında böyle bir hamleyi gerektirecek hiçbir şey yok. Aslında, Unilever onun liderliğinde daha fazla odaklanma ve disiplinli uygulama ile işaretlenen güçlü bir 18 aylık dönem geçirdi" dedi.

Unilever, CNBC ile temasa geçtiğinde karar hakkında daha fazla yorum yapmadı.

Tüketim malları devi bu ayın başlarında beklenenden biraz daha zayıf bir satış büyümesi açıkladı ve 2025'e durgun bir başlangıca işaret etti, ancak bunun yılın ikinci yarısında tersine dönmesini beklediğini söyledi.

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Dove sabunu ve Hellmann's mayonezinin üreticisi, dördüncü çeyrek temel satışlarında yüzde 4'lük bir artış kaydederek, şirket tarafından derlenen bir tahminde öngörülen yüzde 4,1'lik artışın biraz altında kaldı.

Yılın tamamında temel satışlar, şirket tarafından derlenen analist konsensüsü olan yüzde 4,3'e kıyasla yüzde 4,2 arttı. Bu büyümede yüzde 2,9'luk hacim artışı etkili oldu. Temel faaliyet marjları yüzde 18,3'lük tahmine karşılık yüzde 18,4 olarak gerçekleşti. Her iki rakam da şirketin tüm yıl tahminleriyle uyumluydu.

Şirket ayrıca Ben and Jerry's ve Magnum gibi markaları barındıran dondurma biriminin birleşme yoluyla ayrılacağını söyledi. Birimin Amsterdam, Londra ve New York'ta, Unilever hisselerinin şu anda işlem gördüğü üç borsada kote edileceğini ve 2025'in sonuna kadar tamamlanma yolunda olduğunu söyledi.