Dünya devi Türkiye’de fabrika açacak

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Dünya devi Türkiye’de fabrika açacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın son yaptığı açıklama kentte yatırımla ilgili beklentiyi yükseltti.

Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye’de üretim kararı açıklaması sürecinde şarj edilebilir hibrit (PHEV) otomobillerle ilgili yeni ÖTV düzenlemesi de yapıldı.

Gazeteci Halit Bolkan’ın haberine göre Motor hacmi 1.6 litre altında, CO2 emisyonu 25 g/km’yi aşmayan, elektrikli menzili 70 km’nin üzerinde, matrah fiyatı 1 milyon 350 bin TL’nin altında olan PHEV araçların ÖTV’si yüzde 30’a düşürüldü. Matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşanların ÖTV’si yüzde 60, motor hacmi 1600-1800 cc arasında, matrahı 1 milyon 350 bin TL’yi aşmayanların ÖTV’si yüzde 70 oldu.

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“ÇİNLİ YATIRIMCILAR SAMSUN’A GELİYOR”

BYD’nin dışında başka Çinli markalar da üretim için kararlı olduklarını açıklamıştı. Bu markaların başında Chery ve MG geliyordu. Türkiye pazarında hızlı yükselişiyle dikkatleri çeken Chery ile ilgili Samsun’a fabrika kurma hazırlıkları yaptığına ilişkin bilgiler gelirken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın yaptığı açıklama yatırımla ilgili beklentiyi yükseltti.

Başkan Halit Doğan, “Bugünlerde Samsun’da önemli bir yatırımcı trafiğiyle karşı karşıyayız. Özellikle Çinli yatırımcıların önemli bir şekilde Samsun’a gelip gittiklerini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

İspanya’da Nissan’ın boşalttığı fabrikayı alan Chery’nin BYD gibi Türkiye’de bir şarj edilebilir hibrit model üretmesi olasılığı bulunuyor.

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