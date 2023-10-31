Dünya devlerinden İsrail hamlesi. Haritadan sildiler

Çinli arama motoru Baidu ile e-ticaret devi Alibaba, Hamas ile yaşanan çatışmaların ardından İsrail'i haritalardan sildi.

Dünya devlerinden İsrail hamlesi. Haritadan sildiler

Çin'in önde gelen teknoloji şirketleri Alibaba ve Baidu, çevrimiçi olarak sunulan dijital haritalardan İsrail'in resmi adını çıkardı.

"ÜLKEYİ İSMİNE GÖRE TANIMLAMIYOR"

Wall Street Journal; Baidu ve Alibaba'nın artık İsrail'den ismiyle bahsetmediğini yazdı. Haberde, "Baidu'nun Çince dilindeki çevrimiçi haritaları, İsrail'in uluslararası kabul görmüş sınırlarının yanı sıra Filistin toprakları ve önemli şehirleri de belirliyor, ancak ülkeyi ismine göre açıkça tanımlamıyor" denildi.

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AÇIKLAMA YAPMADILAR

Özellikle Lüksemburg gibi küçük ulusların isimleri bütünüyle görülebiliyorken İsrail'in isimleri görülmüyor. Çinli şirketler şu ana kadar bu hamlenin arkasında herhangi bir açıklama yapmadı.

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