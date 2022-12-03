Birleşmiş Milletler tarafından Aralık ayının ilk haftası belirlenen Dünya Engelliler Günü engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla ilan edildi. Dünya Engelliler Gününde engelli bireylerin sosyal ve kültürel hayata katılımına dikkat çekilmek isteniyor. Bugünde engelli hak ve istihdamın kolaylaştırılması adına Dünya Engelliler Gününde çalışmalar yürütülüyor. Peki, Dünya Engelliler Günü ne zaman? 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedir?

Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin engelsiz bir yaşam sürdürebilmeleri adına hak ve sorunlarına dikkat çekilmesi amacıyla ilan edildi. Peki, Dünya Engelliler Günü ne zaman?

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık 1992 yılında uluslararası bir gün oalrak kabul edildi. Dünya genelinde engelli bireylerin hak ve sorunlarına dikkat çekmek amacıyla ilan edilen Dünya Engelliler Gününde her sene çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NEDİR?

Uluslararası Engelliler Günü 1992 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 47/3 sayılı kararı ile ilan edildi. Toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmeyi ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalık arttırmayı amaçlamaktadır.

BM’nin engellilik alanında uzun yıllardır devam eden çalışmalarının bir ürünü olan, 2006 yılında kabul edilen Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşme, engelli bireylerin haklarının ve refahının gelişmesine ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nin ve ayrıca Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi, İnsani Eylemde Engelli Bireylerin Dahil Edilmesi Şartı, Yeni Kentsel Gündem ve Kalkınma için Finansman Hakkında Addis Ababa Eylem Gündemi gibi diğer uluslararası kalkınma taahhütlerinin uygulanmasına katkıda bulundu.