Dünya evine giren damatlara özel enerji deposu ‘Damat Lokumu’ sosyal medyada gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya evine giren damatlara özel enerji deposu ‘Damat Lokumu’ sosyal medyada gündem oldu
Sosyal medyada ‘Damat Lokumu’ ismiyle hazırlanan ilginç tatlı tarifi dikkat çekti. Tatlının içinde enerji kaynağı ne ararsan var dedirtti.

Yeni evlenen damatlar için kolları sıvayan bir usta, sosyal medyadan paylaştığı tatlı tarifi ilginç yorumlar aldı.

ekran-goruntusu-2024-01-29-021615.jpg

‘Damat Lokumu’ ismindeki hazırladığı tatlının içerisinde pek çok enerji yapan kuruyemiş, şerbetli ve sütlü tatlılar ve vitamin deposu meyveler bulunuyor. Bu ilginç tarif izleyenler tarafından biraz masraflı bulunsa da olumlu yorumlar aldı.

ekran-goruntusu-2024-01-29-021636.jpg

Siz de bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bu leziz tarifi deneyebilirsiniz. Ancak yoğun şeker içeren bu tatlıyı yerken aşırıya kaçmamak sağlık açısından önemli.

ekran-goruntusu-2024-01-29-021649.jpg

ekran-goruntusu-2024-01-29-021707.jpg

Son Haberler
Engelli şahıs ayaklarıyla silah çekerek soygun yaptı Dünya
Engelli şahıs ayaklarıyla silah çekerek soygun yaptı
Kocaeli-Hendek yolunda kar engeli. Trafiğe kapatıldı Gündem
Kocaeli-Hendek yolunda kar engeli. Trafiğe kapatıldı
Yola çıkanlar aman dikkat! Kuzey Marmara Otoyolu kara teslim Gündem
Yola çıkanlar aman dikkat! Kuzey Marmara Otoyolu kara teslim
ABD’den misilleme. Üssüne düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu Dünya
ABD’den misilleme. Üssüne düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu
Balkondan Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaşın sevgi dolu seslenişi gündem oldu: 'Torunum gibisin' Video
Balkondan Ekrem İmamoğlu'na bir vatandaşın sevgi dolu seslenişi gündem oldu: 'Torunum gibisin'
Sevgilisi tarafından terk edildiği iddia edilen şahıs markette canına kıydı Gündem
Sevgilisi tarafından terk edildiği iddia edilen şahıs markette canına kıydı