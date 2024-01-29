Dünya evine giren damatlara özel enerji deposu ‘Damat Lokumu’ sosyal medyada gündem oldu

Yeni evlenen damatlar için kolları sıvayan bir usta, sosyal medyadan paylaştığı tatlı tarifi ilginç yorumlar aldı.

‘Damat Lokumu’ ismindeki hazırladığı tatlının içerisinde pek çok enerji yapan kuruyemiş, şerbetli ve sütlü tatlılar ve vitamin deposu meyveler bulunuyor. Bu ilginç tarif izleyenler tarafından biraz masraflı bulunsa da olumlu yorumlar aldı.

Siz de bu soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak bu leziz tarifi deneyebilirsiniz. Ancak yoğun şeker içeren bu tatlıyı yerken aşırıya kaçmamak sağlık açısından önemli.