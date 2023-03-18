Dünya futbolunun starı İstanbul'da

Dünyaca ünlü Brezilyalı emekli futbolcu Ronaldinho, İstanbul'da. Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre 42 yaşındaki Ronaldinho, İstanbul'a bir reklam çekimi için geldi.

Menajeri ve kalabalık bir gruptan oluşan yardımcılarıyla Paris'ten İstanbul'a gelen Ronaldinho, İstanbul Havalimanı'ndan çıkış yaptıktan sonra Beşiktaş'taki oteline geçti.

21 Mart 1980'de Brezilya'nın Porte Algegra şehrinde doğan Ronaldinho, Grêmio'da 47 golle başladığı 17 yıllık kariyeri boyunca aralarında Paris Saint - Germain, Milan ve Barcelona olmak üzere 8 takımda futbol oynadı.