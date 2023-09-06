Dünya genelinde kanser vakalarında şok artış. Araştırmadan korkutan sonuçlar

Bilimsel bir araştırma, dünya çapında 50 yaşın altındaki kişilerde kanser görülme oranının 30 yılda yaklaşık yüzde 80 arttığını ortaya koydu.

Dünya genelinde kanser vakalarında şok artış. Araştırmadan korkutan sonuçlar

TRT Haber’in haberine göre; Küresel erken başlangıçlı (50 yaş altı) kanser vakaları 1990'da 1,82 milyondan -yüzde 79'luk artışla- 2019'da 3,26 milyona yükseldi.

Bu dönemde 40'lı, 30'lu ve daha genç yaştaki yetişkinlerin kanserden ölümleri ise yüzde 27 arttı.
2019'da 50 yaş altı toplam 1,06 milyon kişi kanserden öldü; bu, 1990 rakamına göre yüzde 27'lik bir artış olarak kayda geçti.

Uzmanlar, vakalardaki artışın nedenlerini tespit etmede “erken aşamada” ancak sonuçları BMJ Oncology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, kötü beslenme, alkol ve tütün kullanımının yanı sıra hareketsizlik ile obezite muhtemel etken faktörler arasında yer alıyor.

“1990'dan bu yana, erken başlangıçlı kanserlerin görülme sıklığı ve ölümleri dünya çapında önemli ölçüde arttı.” ifadesinin kullanıldığı araştırma raporunda, “Sağlıklı bir diyet, tütün ve alkol tüketiminin kısıtlanması ile uygun açık hava etkinlikleri de dahil olmak üzere sağlıklı bir yaşam tarzının teşvik edilmesi, erken başlangıçlı kanser yükünü azaltabilir.” denildi.

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