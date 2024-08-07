Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Göçebe Oyunları için geri sayım başladı

Astana'daki 5. Dünya Göçebe Oyunlarına 30 günden biraz fazla kaldı. Başkentteki birçok spor kompleksi bu büyük uluslararası yarışma için elden geçirildi.

Dünya Göçebe Oyunlarının altyapısı 6 büyükşehir tesisini içeriyor: Astana Arena stadyumu, Kazanat hipodromu, Dövüş Sanatları Sarayı. Zh.Ushkempirova, Alau Buz Sarayı, Qazaqstan Atletizm Spor Kompleksi, Duman Kompleksi. Oyunlara hazırlık amacıyla Astana Arena Stadyumu ve Alau Buz Sarayı elden geçirildi.

Göçebe Oyunlarının geçit törenine ev sahipliği yapacak 30.000 kişi kapasiteli Astana Arena'na çalışmalar son hızıyla sürüyor.

Kazakistan'ın başkentinin kalbinde yer alan Astana Arena stadyumu 2009 yılında açıldı ve milli futbol takımına ve başkentin takımlarına ev sahipliği yaptı. Yılın her vaktinde etkinliklere ev sahipliği yapabilecek, açılır kapanır bir çatıyla donatılmış elips şeklindeki elit arena, ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Kompleksin çatısı, yapısı başkentin zorlu hava koşullarına dayanamadığı için birden fazla kez haberlerde yer aldı: kaplama sıklıkla kırıldı ve sızdırıldı.

Bunun sonucunda yer döşemeleri tahrip oldu, tavan ve duvarlar leke ve lekelerle kaplandı, çatı panellerinde delikler oluştu. Stadyum konukları ağırlamaya hazır değildi. Mevcut kusurların giderilmesi ve stadyuma yeni bir hayat verilmesi amacıyla saha büyük ölçekli yeniden yapılanma çalışmalarına kapatıldı.

Astana Şehri İnşaat Dairesi Başkan Yardımcısı Nurdaulet Kurbanbekuly, mevcut çalışmalar hakkında “Bu bahar sökmeye başladık. Bir çalışma planı belirledik ve tüm onarım işini üstlenecek bir yüklenici tuttuk. Arena'da gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.

Kurbanbekuly'a göre tesisin çatısı tamamen değiştirildi, sürgü mekanizması onarıldı, çevresine kör alan yapıldı, birinci katın vitray pencereleri yenileniyor ve bölge çevre düzenlemesi yapılıyordu. Stadyumun gelecek maçlara hazır olmasını sağlamak için çalışmalar sıkı bir şekilde programa uygun olarak yürütülüyor. Ana bitirme işi zaten tamamlandı; çimlerin boyanması ve döşenmesinin yanı sıra aydınlatma kurulumu da sürüyor.

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