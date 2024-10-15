Dünya Görme Engelliler Günü'nde sürücülere baston uyarısı

Kaynak: İHA
Dünya Görme Engelliler Günü'nde sürücülere baston uyarısı

"15 Ekim Dünya Görme Engelliler Beyaz Baston Günü" münasebetiyle görme engelliler ve üniversite öğrencileri sürücülerin beyaz bastonu ne kadar tanıdığını tespit etti.

"15 Ekim Dünya Görme Engelliler Beyaz Baston Günü" dolasıyla görme engelliler ve üniversite öğrencileri sürücülerin beyaz bastonu ne kadar tanıdığını test etti.

Görme engelliler ile üniversite öğrencileri trafik ışıkları olmayan yerde yolun karşısına geçtiler. Beyaz bastonu görerek duran sürücülere teşekkür eden üniversite öğrencileri, durmayanlara ise "O bir beyaz baston, görme engelli" diyerek uyarıda bulundu.

Programda konuşan Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Gürbüz, "15 Ekim Dünya Görme Engelliler Beyaz Baston Günü dolasıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri ile adeta bir test yaptık. Beyaz bastonu görerek duran sürücülere öğrencilerimiz bir teşekkür mektubu verdiler, aksi halde davrananları ise "O bir beyaz baston, görme engelli" diyerek yüksek sesle uyardılar. "Engelsiz bir dünya" için el ele diyerek OMÜ öğrencileri ile trafikte ve sahadaydık" dedi.

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