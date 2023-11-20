'Dünya Güzellerim' yeniden bir araya geliyor. Dikkat! geri dönüyorlar

Seyhan Erdağ & Temiz Magazin'in haberine göre; 2017 yılında Show Tv'de yayınlanan "Dünya Güzellerim"le magazin gündemine oturan Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın videoları, hala sosyal medyada en çok ilgi gören videolar arasında.

Diva, Afrodit ve Safiye Soyman, bu kez YouTube'da yayınlanacak içerik için bir araya geliyorlar, birlikte gündem hakkında yorum yapacaklar.

Temiz Magazin'in haberine göre; Programı "Dünya Güzellerim"in yapımcısı olan, Uygar Ataş ve firması Bloom Medya çekecek.