'Dünya Güzellerim' yeniden bir araya geliyor. Dikkat! geri dönüyorlar

Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman. yeniden bir araya gelmeye hazırlanıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
'Dünya Güzellerim' yeniden bir araya geliyor. Dikkat! geri dönüyorlar

Seyhan Erdağ & Temiz Magazin'in haberine göre; 2017 yılında Show Tv'de yayınlanan "Dünya Güzellerim"le magazin gündemine oturan Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın videoları, hala sosyal medyada en çok ilgi gören videolar arasında.

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Diva, Afrodit ve Safiye Soyman, bu kez YouTube'da yayınlanacak içerik için bir araya geliyorlar, birlikte gündem hakkında yorum yapacaklar.

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Temiz Magazin'in haberine göre; Programı "Dünya Güzellerim"in yapımcısı olan, Uygar Ataş ve firması Bloom Medya çekecek.

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