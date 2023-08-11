Dünya Japonya ceza sahasında yaşanan bu pozisyonu konuşuyor

Editör: Barış Atakan

Avustralya ve Yeni Zelanda’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda Japonya ve İsveç çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 31. dakikasına kadar gol sesi çıkmazken İsveç'in serbest vuruş sonrası yaşanan pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

İsveç'in kullandığı serbest vuruşta Japonyalı oyuncuların topu uzaklaştırmayı başaramaması sonrası çıkan karambolde İsveçli futbolcular 5 kez gol atmayı denedi. En sonunda defanstan çarpan topu önünde bulan Amanda Ilestedt 6. denemede fileleri havalandırmayı başararak ülkesini öne geçiren golü attı.

Bu pozisyonu izleyen Türk futbolseverler ise sosyal medyadan yaptıkları yorumlarda Beşiktaş'ın Dinamo Kiev ile Avrupa Ligi'nde karşılaştığı maç sırasında yaşanan o tarihi karambole gönderme bulundular.