2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün 4 grupta 8 mücadele oynanacak.

E Grubu maçında Türkiye A Mili Futbol Takımımız, Bulgaristan'a konuk olacak. Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den yayınlanacak.

Milli takımın yanı sıra gözler Norveç'in İsrail'i konuk edeceği mücadelede olacak.

Norveç Futbol Federasyonu Başkanı Lise Klaveness, Gazze Şeridi'ndeki soykırım nedeniyle İsrail'in uluslararası organizasyonlardan men edilmesi çağrısı yapmıştı. Ayrıca maçın gelirinin Gazze'ye insani yardım sağlayan "Sınır Tanımayan Doktorlar" kuruluşuna bağışlanacağı açıklanmıştı. İsrail ise Klaveness'e tepki göstermişti.

Maçın oynanacağı Oslo'da İsrail'i protesto çağrıları yapılırken, güvenlik amacıyla stat kapasitesi düşürüldü ve kentte yoğun önlemler alındı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde günün programı şu şekilde:

E GRUBU

Bulgaristan-Türkiye (Saat 21.45)

İspanya-Gürcistan (Saat 21.45)

F GRUBU

Macaristan-Ermenistan (Saat 19.00)

Portekiz-İrlanda (Saat 21.45)

I GRUBU

Norveç-İsrail (Saat 19.00)

Estonya-İtalya (Saat 21.45)

K GRUBU

Letonya-Andorra (Saat 16.00)

Sırbistan-Arnavutluk (Saat 21.45)