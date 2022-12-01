﻿Dünya Kupası kime verilmeli?

Katar'da Dünya Kupası maçlarından sonra, Japonya futbol takımı oyuncularının, her maç sonrası soyunma odasını; Japon seyircilerin de oturdukları tribünleri temizlemesi, Batı ülkeleri medyasının dikkatini çekti... Öyle ki BBC, konuyla ilgili "Japonlar ve temizlik: Ülkenin DNA'sına işlemiş kolektivist anlayış" başlıklı bir haber yayınladı. Ilgın Yorulmaz imzalı haberde şu bilgiler veriliyor:

"Bu anlayışa göre bireyler, kendilerinden çok toplumun iyiliğini öne çıkarıyor. Bir kişinin, diğerleriyle ortak yaşadığı veya paylaştığı yere olan saygısı, kendisine olan saygısıyla eşit tutuluyor.

Japonlar sokaklarda ve toplu taşıma araçlarında temizliği cezalarla değil, eğitimle sağlıyorlar. Japon çocuklar öğretmenleri ve okul yöneticileri ile beraber kendi okullarının temizliğinden sorumlu tutuluyor."

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Yine BBC'nin başka bir haberine göre Japonya'da 'bir de "gaman" adı verilen davranış biçimi var... "Zorluklar veya büyük olaylar karşısında sabır ve sebat göstererek sosyal bağları korumak" çabasına "gaman" deniliyor

Habere göre bu konuda da eğitim evde ve ilkokulda başlıyor. Bu anlayış sayesinde Japonlar, ömür boyu uzun çalışma saatlerine razı edildi ve ekonomik refaha ulaşıldı.

Yalnız, Japon uzmanlara göre "gaman", Japon halkını temsil eden bir özellik, ama iyi yanlarının yanı sıra kötü yanları da var. Öyle ki aşırı "gaman" ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkide bulunuyor ve aşırı negatiflik, psikosomatik hastalığa dönüşebiliyor. Toplum kadınlardan sessiz ve alçakgönüllü olmalarını bekliyor. Bu yüzden kadınlar, mutsuz evliliklere katlanmaya çalışıyor. Gençler ise gamanı desteklemiyor.

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İran'ın iç cephesinde ise çok farklı bir durum var...

İran futbol takımının Katar'da ABD ile oynadığı maçta mağlup olmasının ardından sokaklara çıkan rejim muhalifleri, kalabalıklar halinde sevinç gösterisinde bulundu.

İran'ın ABD'ye 1-0 yenilmesi sonrası, İran'ın birçok şehrinde sokaklara çıkan muhalif gruplar, slogan atıp havai fişek ateşleyerek "mağlubiyet kutlaması" yaptı!

ABD'den de toplum yapısı ile ilgili bir haber geldi...

ABD Senatosu, uzun süredir tartışılan "eşcinsel evlilik hakkının yasal koruma altına alınmasına yönelik" yasa tasarısını oy çokluğu ile kabul etti.

Suriye'deki PKK terör örgütünü, "Suriye Demokratik Güçleri" diye tanıtmaya çalışan ABD iktidarının, Senato'da kabul edilen ve aile kavramını kökten sarsan tasarıya da "Evliliğe Saygı Yasası" adını vermesi kimseyi şaşırtmadı...

ABD'de, Yüksek Mahkeme'nin 2015 tarihli kararı uyarınca eşcinsel evliliklere yasal olarak izin veriliyor.

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Bu haberler, Japonya, İran ve ABD'nin iç cephe fotoğraflarıdır. Bu da farklı bir Dünya Kupası...

Türkiye'de ise 10 yıl boyunca üniversite sınav sorularının çalınmış olması, adaleti yok ettiği gibi her alanda seviyeyi aşağıya çekti. Gençler, çalışıp çabalayarak bir yerlere gelme ümidini kaybetti. Çünkü makam ve mevkiler ve ülkenin imkânları hak edenlere değil sadece yandaşlara veriliyor...

Doktorlar, yazılım uzmanları ve daha pek çok meslekten yetişmiş insan, ülkeyi terk etmeye başladı...

Ülkenin imkânları, hem yandaşlara hem yabancılara peşkeş çekiliyor... Halk, kaderde, tasada, kıvançta birlik duygusunu kaybediyor. 20 yıllık AKP iktidarı, öyle adaletsiz uygulamalar yaptı ki halkı dininden bile soğutmaya başladı!

Temizlik mi? Hala yere tükürenler, karayolunun ortasına teneke kutu fırlatan araç sahipleri var.

Hani Atatürk, "memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren, iç cephenin çöküşüdür" diyordu ya, "İç cephe nasıl çökertilir?" diye araştırma yapmaya gere yok; AKP iktidarı 20 yıldır iç cepheyi çökertmekle meşgul...